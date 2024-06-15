希少✨トラヴィススコット　カクタスジャック　マクドナルド　Tシャツ　Mサイズ

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✳️アイテムトラヴィススコットとマクドナルドのコラボTシャツです日本未発売で海外でも即完売した人気モデルです♪プリントが立体的になっています♪背面に大きく描かれたカクタスジャックロゴがとてもカッコいい一着です♪✳️サイズ(cm)表記:M肩幅47身幅42着丈71平置き実寸です。多少の誤差はご了承ください。✳️状態目立つ汚れはなく、これからも長くご利用いただけます！✳️注意事項状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しており、目立つ箇所のみ写真に掲載しております。特にビンテージ商品は薄汚れがあるケースが多いですが、汚れている箇所全ての写真を掲載することはできないため、ご利用に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。気になる点については必ずご購入前にコメントよりご確認ください。✳️素材コットン✳️付属品なし※保存袋やギャランティなどの小物は付属しません✳️購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品✳️配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。なるべくコンパクトな状態で発送させていただきますので、ご了承下さい。※以上の点ご納得いただきプロフィールを確認頂けました方取引よろしくお願いいたします♪その他の商品はコチラ⬇️⬇️⬇️#OKANEKOYAの倉庫