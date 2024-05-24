ライオンハート ベネチアンチェーンブレスレット サージカルステンレス

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ライオンハートのベネチアンチェーンブレスレットです。細身であらゆるスタイルに合わせやすい万能なブレスレットです。WEBストア限定商品、現在在庫切れ、入荷未定。こちら購入後数回使用しましたが、特に目立った傷などはございません。ライオンハート専用ポーチもお付けします。