XL ジェルミクライン ドリームガール Tシャツ Hook-Ups

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商品詳細
※メルカリの新機能【希望価格の登録】には対応致しません(通知も切っています)ので、価格交渉はコメントでお願いします※プロフィール一読お願いしますその他メンズTシャツはこちら↓↓↓↓↓#yyy_メンズ_Tシャツその他メンズスケートブランドはこちら↓↓↓↓↓#yyy_メンズ_skateboardsJeremyKleinジェルミクラインKleinindustriesクラインインダストリーズDreamGirlドリームガールTシャツHook-Upsアニメグラフィックの人気のデザインですボディはソフトタイプです状態:多少の使用感はありますが特に目立った汚れやダメージはありませんが、写真⑥のように首の補強布に穴があります補強布のみですので、着ている分にはわかりませんサイズ:XL(肩幅約52.5cm身幅約56.5cm着丈約73.5cm袖丈約21cm)カラー:BLACKブラック黒素材:コットン100%生産国:#JeremyKlein#ジェルミクライン#Kleinindustries#クラインインダストリーズ#DreamGirl#ドリームガール#Hook-Ups#HookUpsNo.1
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