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商品詳細
馬のシルバーリングです。全体的にアンティーク調に仕上げられています。材質はシルバー835という少し珍しい配合になっています。サイズは17〜20号ですが、フリーサイズなので多少はサイズ変えられると思います。状態は良いですが、パッケージなど付属品はありません。ご了承の程、よろしくお願い致します。
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