【 PAUL SMITH】ポールスミス長財布マルチストライプ

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商品詳細
PaulSmith【ポールスミス】のマルチストライプ牛革の長財布です。色・柄・素材などポール・スミスらしい遊び心が感じられるデザインです。【ブランド】PAULSMITHポールスミス【カラー】ブラック内側ストライプ：マルチカラー【素材】レザー【サイズ(約)】横１９cm 縦10cm マチ２cm【仕様】オープン式開閉札入れ小銭入れファスナー１カードポケット×10フラットポケット×２付属品なし【購入先】エコリングオークション【発送】匿名配送、ゆうパケットポストにて発送致します。
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