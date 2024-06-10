ヘタリア　the beautiful world 全巻　セット　アニメ　DVD

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アニメ ヘタリア thebeautifulworld全4巻のセットです。こちらの商品はレンタル落ちとなりますので、管理シールの貼付やキズ、スレ等のある場合がございます。また、確認のため再生したところ、不具合はありませんでした。レンタル落ちなので、状態は傷や汚れありとさせていただきます。DVDは画像の不織布に入れて発送致します。ケースは付属しません。即購入・無言購入歓迎☆取り置き不可。送料込みの値段です。タバコは吸わないし、ペットも飼っていません。配送方法を後で変更する場合がありますので日付・時間指定や受け取り場所を設定されている方は購入前か後にメッセージをお願いします。