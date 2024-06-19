BTS2019サマパケ

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商品詳細
一回開封した後、使用しておりません。扇子、トレカ以外全て揃ってます。ダイアリーはRMです*\\(^o^)/*ケースに少し傷が入ってます(TT)#bts#BTS#防弾少年団#BTSサマパケ#BTSグッズ
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