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【非売品】ベネッセ 入試結果調査 2023 国公立大 駿台 栄冠めざして 模試
商品番号 Q45581563214
商品名

【非売品】ベネッセ 入試結果調査 2023 国公立大 駿台 栄冠めざして 模試
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,836 円
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商品詳細

2023年度入試の追跡結果がまとめられた冊子です。全488ページ共通テストの得点帯別の合否分布進研模試の偏差値別の合否分布ベネッセ・駿台記述模試の偏差値別の合否分布併願校別合格率などが掲載されているようです。
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