ハイスクールD×D 13巻未開封　 BD付限定版開封済

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商品詳細
ハイスクールD×D13巻・15巻BD付限定版Blu-ray再生確認外箱に多少のスレあります。15は未開封です。#石踏一榮#石踏_一榮#みやま零#みやま_零#本#日本文学／小説・物語#Blu-ray#BD付き#アニメ#限定版#書き下ろし#特別#カバー#13話
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