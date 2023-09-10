おぱんちゅうさぎ　3点セット

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商品詳細
つい買いすぎてしまったのでお好きな方に＾＾ご不明点等ございましたらお気軽にコメント下さいバラ売りは検討していません。。リバーシブルポーチエコバッグフェイスタオル水筒コップしおり (2点)7点セットです＾＾水筒【保温・保冷効力】保温：69度以上（6時間）保冷：8度以下（6時間）材質：内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂■サイズ(約)：約直径65mm×高さ234mm■重量(約):267■原産国：中国2023/09/01出品
http://narcologia.ru/goods/flight652928.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful753551.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome142143.html
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