髭切\u0026膝丸　双騎出陣2019 Blu-ray、ブロマイド、CD

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セット内容・髭切\u0026膝丸双騎出陣2019Blu-ray・髭切\u0026膝丸双騎出陣2019特典ブロマイドセット・CD3枚(BEINSIGHT)髭切×1膝丸×2◇Blu-ray数回視聴して暗所で保管しておりました。パッケージに小さな傷があります。再生に問題はありません。◇ブロマイド①Blu-ray予約特典ブロマイド(開封していないため、どんな写真かは不明です。一枚一枚数えていないためはっきりとした数は不明ですが、おそらく5〜6枚？ほど入っていると思います)②画像参照 新品未開封です◇CD(BEINSIGNT)膝丸ver2枚、髭切ver1枚一度のみ視聴して暗所で保管しておりました。パッケージに細かい傷があります。再生に問題はありません。素人が保管していたものです。上記をよくご理解の上、ご購入ください。ゆうパケットプラスにて、プチプチ等に包んで発行予定です。また、お値下げ交渉はご遠慮ください。ご質問などがあればお気軽にどうぞ！※ペットはおりません※タバコ吸いません