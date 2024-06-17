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スカフインパクト
商品番号 V17085818515
商品名

スカフインパクト
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカフインパクトオプション⬇️・デジタルトリガー＆バンパー・EMR搭載・背面ボタン4つ・青のハイパフォーマンスグリップ新品未使用ですfps向けに作られたコントローラーでプロやストリーマーもよく使用しています！左は凹のデフォルトスティック、右が凸のロングスティックになっていて予備も入れてあります！接続する為のケーブルはもともと入ってなかったため入れてませんのでご注意ください気軽にコメントくださいm(__)m勝手に購入はやめてください‼️
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