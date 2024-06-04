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セブチ　カラットゾーン　トレカ　ドギョム
商品番号 C87496354014
商品名

セブチ　カラットゾーン　トレカ　ドギョム
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENTOUR‘FOLLOW’TOSEOULCARATZONEカラットゾーントレカのドギョムです。目立った傷等はありませんが初期からのスレなどはご了承ください。受け取り後はスリーブに入れて硬質ケースで保管しております。折れ防止、防水対策の上郵送いたします。新品同様ですが、一度人の手に渡ったものなので、神経質な方は御遠慮ください。グッズ種類···その他
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