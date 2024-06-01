BTS ジミン グッズ まとめ売り

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ジミンうちわ・プレフォト・フラッグのまとめ売りになります。LIVEグッズ⚠️画像7枚目の全員（オール）のものは１つ800円で追加可能です！コメントにてお声がけください！設定金額は画像1枚目のジミンのもののみの金額になっております。全て現地・FCで購入したものなので公式になります。全て新品未開封、一度も使わず保管していました。素人保管の為、神経質な方はご購入ご遠慮ください。マジックショップのフラッグの持ち手が初期からなのか分からないのですが、やや色褪せているように見えます。袋に跡やシワ、シールが少し剥がれているものもあります。気になるものやもっと近くで見たいものがありましたら写真追加致します。海外製品の為、細かいスレ・傷・汚れなどある場合がございます。・MAPOFTHESOULON:E・LOVEYOURSELFSPEAKYOURSELF・MAPOFTHESOULTOUR・MAGICSHOP・BANGBANGCONtheLive即購入⭕️バラ売り・値下げ❌気になる事がありましたらコメントお願いします＾＾BTSジミンJIMINbts