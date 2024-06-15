ゾンビサイド　キックスターター版

CMON:ゾンビサイドナイト・オブ・ザ・リビング・デッド+デッド・オブ・ナイトキックスターター限定英語版*KICKSTARTER限定品-DEADOFNIGHTKickstarterExclusivebox付き*もしあなたがジョージ・ア・ロメロの有名なゾンビ映画「NightoftheLivingDead」のヒーローでしたら?生存者としての主導的な役割を果たし、ゲーム自体がコントロールするグールと一緒に戦い、シンプルで直感的なルールを使っています。*生存者のアイデンティティをロメロモードとゾンビサイドモードで再現し、生きている死人と一緒に反映しましょう。武器を見つけ、銃を排除し、サバイバルのスキルをアップグレードしましょう。しかし注意してください。たくさんのグールを殺すほど、それらの多くが現れます。あなたは夜を生き残りますか?内容量:66ミニチュア:6ロメロモードサバイバー;6ゾンビサイドモードサバイバー;54グール;11ミニカード;65装備カード;46グールカード;6ゲームタイル(両面)DeadofNightKSExclusivebox内容:4ロメロモードサバイバーミニチュア+IDカード(両面);4ゾンビサイドモードサバイバーミニチュア+IDカード(両面);2グールミニチュア;2装備カード。少しでしたら、お値下げ可能です。#ボードゲーム#boardgame#テレビゲーム#PCゲーム#ゲーム



ゾンビサイド2.0』 日本語版 by CMON JAPAN — Kickstarter



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