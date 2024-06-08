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bts ミニフォト 113枚 まとめ売り テテ ググ 公式品
商品番号 K90220730077
商品名

bts ミニフォト 113枚 まとめ売り テテ ググ 公式品
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年の頃から集めてきました。全て公式品で間違いないです。1枚目ファンクラブのメンバーシップ特典2枚目lys~speakyourself~ジャパンツアーのグッズ3枚目PermissionToDanceグッズ4枚目ダルマジュングッズ5枚目ホリデーコレクショングッズ6枚目ソウジュコングッズ7枚目ペンライト封入ミニフォトまとめて購入していただける方優先。別売りの場合、価格相談必要です。❗️購入する場合、一言コメントお願い致します❗️おまけ付き‼️#bts#BTS#btsミニフォト#btsトレカ#グク#ジョングク#テテ#キムテヒョン#テヒョン#ジミン#ホソク#ユンギ#ソクジン#ジン#ナム#ナムジュン#lys#ダルマジュン#PTD#ホリデーコレクション#ソウジュコン#ファンクラブ特典
http://narcologia.ru/goods/rouge581710.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce864655.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate974048.html
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