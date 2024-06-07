椿貞雄画伯画集　上製本限定260部本　内箱外箱付属　岸田劉生画伯のお弟子さん

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歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに | 企画展 | 千葉市美術館 歿後60年 椿貞雄 師・劉生、そして家族とともに | 企画展 | 千葉市美術館



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昭和48年 東出版発行書籍タイトル 椿貞雄画集限定260部 上製本段ボール外箱及び内箱付属元パラピン紙付きです。カラー頁は原色図版紙を、ページに貼り付ています。ページにはシミが見受けられますが、保存状態等は比較的良好かと思われます。椿貞雄画伯は、岸田劉生画伯のお弟子さんで、岸田劉生画伯の画風を継承された方と認識しております。レアな書籍と思われますので、お探しの方向けの書籍になりますから、どうぞご検討くださいませ。古書店で入手した物ですが、前所有者の方が画伯の絵の雑誌切り抜きを、貼り付たと思われるページが有りますのでご承知下さい。どうぞ、宜しくお願いいたします。