新サクラ大戦 初回限定版 帝劇DXパック 3Dクリスタルセット 特典 PS4 ...

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商品詳細
新サクラ大戦初回限定版帝劇DXパック3Dクリスタルセット特典新サクラ大戦3Dクリスタル天宮さくら花組13か条湯呑み銀座ハイカラポスターステッカーセット大帝国劇場合皮パスケース大帝国劇場支配人神崎すみれアクリル肖像画帝国華撃団・花組ブロマイドセット（花組隊員たちの複製サイン入り）世界華撃団連盟公式カレンダー新サクラ大戦A3ポスター以上8点未使用品セット、ゲームソフトは付属しません。
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