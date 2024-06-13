加賀まりこ 写真集　松浦弥太郎　信藤三雄　小西康陽

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加賀まりこ 写真集信藤三雄さんのピチカートファイヴ等のアートワークや中目黒cowbooksの松浦弥太郎さんやFPMの田中知之さんが当時紹介していたSamhasnkinsの日本版という感じです。そのまま渋谷系のレコードジャケットになりそうな写真ばかりです。ミッドセンチュリーモダンの家具や雰囲気がお好きな方、ウィリアムクレイン カルティエブリュッソンの写真が好きな方もぜひ本棚に飾ってください。「私生活」をテーマに女優加賀まりこを被写体にした立木義浩の名作写真集。撮影地は東京、軽井沢、パリ。永遠とも言える加賀まりこの屈託のない笑顔が見事に捉えられている。1971年にカメラ毎日の別冊として発表された。昭和53年の本です。当時の物にしては中の状態も良さそうです。経年劣化で捉えられる方やお写真がご不安な方、古書コンディションに厳格な方はお手に取れる古書店で。それ以外の方は送料無料でお得にご購入下さい。丁寧梱包でヤマトから当日発送です。#williamklein#写真集#アートブック#絶版ヒステリックグラマー森山大道