

絶景のポリフォニー



絶景のポリフォニー - 石川竜一 | shashasha 写々者 - 写真集とアート ...



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絶景のポリフォニー(石川竜一) / ととら堂 / 古本、中古本、古書籍の ...



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絶景のポリフォニー 076 (石川竜一) | IMA ONLINE STORE



絶景のポリフォニー / A Grand Polyphony（Signed） - 石川 竜一 ...



絶景のポリフォニー 109 (石川竜一) | IMA ONLINE STORE



絶景のポリフォニー / A Grand Polyphony（Signed） - 石川 竜一 ...



絶景のポリフォニー 013 (石川竜一) | IMA ONLINE STORE



絶景のポリフォニー / A Grand Polyphony - 石川 竜一 / Ryuichi Ishikawa



絶景のポリフォニー 045 (石川竜一) | IMA ONLINE STORE

絶景のポリフォニーTheGrandPolyphony石川竜一出版社：赤々舎沖縄を撮り、「沖縄」を超える。新世代による鮮烈なカオス。ポリフォニー（多声音楽）という言葉で表明された石川のスナップは、すべて自身が暮らす沖縄の生活圏で撮影された。自ずと沖縄の歴史や状況を写し込みながらも、沖縄の固有性にとどまらず、「沖縄」を超え出る普遍的にして圧倒的なエネルギーが充満する。森羅万象、「それぞれが全く別のものとして別の価値をもち、主張し合っている」ポリフォニー的まばゆさのなか、繋がりのない互いの関係性に横たわる不可視の糸が浮かび上がる。出会い頭の事故に遭ったような言葉を失うインパクト。それを生む、現実に対する彼自身の強烈なアクチュアリティ。目の前にあるものをできるかぎり受け入れようとする生身のような柔らかさ、心の震えーー見る者をあらゆる囚われから解き放つ、生命の「絶景」がここにある。判型285×297mm頁数160頁製本ハードカバーアートディレクション町口景発行年2014少しだけ見てから保管していたため、中は非常に綺麗ですが、カバー(主に背面)のみ若干の汚れがあります。自宅保管ですので、神経質な方はお控えください。中古品とご理解の上ご購入ください。