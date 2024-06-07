【完動品】Switchライト本体グレー

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商品詳細
☆本日限定！！500円OFF☆○Switchライト本体のみになります。(写真のソフトは付属いたしません)○通電、動作、操作等全て確認済みで、異常なく完動品になります。○初期化済みです。○スレや傷等ございます。(写真を御参照ください)○水濡れ防止の為、袋に入れプチプチで梱包し、ネコポスで匿名配送いたします。すぐにプレイしていただけるよう即日発送いたします。#Switch#本体NintendoSwitchLiteグレーブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版色：グレー系
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