CCNP Enterprise コア参考書

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2023年9月に新品で購入しましたが、CCNPは受けないと結論が出たので出品を決意しました。未使用新品です。表紙の表の左上に少し汚れがついておりますが、それ以外は新品同様です。大変恐縮ながら値下げ及び返品対応は受け付けられません。また、個人の状況によりお問い合わせに返信できない場合がありますので、ご理解頂ければ幸いです。「シスコ技術者認定教科書CCNPEnterprise完全合格テキスト\u0026問題集[対応試験]コア試験ENCOR(350-401)」中道賢/林口裕志/川島拓郎定価:￥5400#中道賢#中道_賢#林口裕志#林口_裕志#川島拓郎#川島_拓郎#本#電気・機械／電子通信