ハウルの動く城 特別収録版 ＆ サウンドトラック

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共に発売当時に新品購入したものです。ケースに細かい傷とDVDの説明書にシワがついていますが、それ以外の目立つ傷はなく、問題ないと思います。コメントなし、即購入OKです。バラ売り、値下げは致しませんので、ご了承ください。「ハウルの動く城特別収録版('04「ハウルの動く城」製作委員会)〈4枚組〉」倍賞千恵子/木村拓哉/宮崎駿定価:￥8500#倍賞千恵子#木村拓哉#宮崎駿#CD・DVD