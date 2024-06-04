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シャークん アクリルスタンド セット
商品番号 J67939914626
商品名

シャークん アクリルスタンド セット
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り価格↓↓↓奇妙なカフェ巡り4950円DDC3900円極楽湯4900円全て発売時に新品で購入。袋から出して組み立てた状態で保存しておりました。目立った傷はございませんが、小傷等はございます。1度人の手に渡ったもので、完全な美品ではないことをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。発送中の事故などによる破損等は責任を負えません。ご了承ください。即購入可アニメイトコラボカフェ奇妙なカフェ巡りワイテルズWhiteTails
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