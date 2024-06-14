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BTS 防弾少年団 JUNGKOOK ジョングク　フォトカード トレカ RUN
商品番号 T32710378036
商品名

BTS 防弾少年団 JUNGKOOK ジョングク　フォトカード トレカ RUN
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSRUNINEEDUJapaneseVer通常盤　初回盤　付属トレカジョングク3枚目のINEEDUのカードは握手会で直接ジョングクから手渡ししてもらったカードです。スリーブ＋硬質ケースに入れ、防水対策をして発送させて頂きます。大切にフォトフォルダーに入れて保管していましたが、保管中や初期からの傷や汚れ、痛みなど御了承と御理解頂ける方でお願い致します。長期保管に理解の無い方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。BTSバンタン防弾少年団ソクジンジンJINユンギSUGAホソクJ-HOPEホビナムジュンRMジミンJIMINテヒョンテテVジョングクJUNGKOOK2ndmuster3rdmuster5thmusterペンミソウルコン君に届くアンカバHEAハピエバLYSSYSloveyourselfspeakyourselffinalヨーロッパEuropeニューヨークNYmemorieswings花様年華butterflydreammemoriesメモリーズトレカフォトカードミニフォトRUN握手会　人気グループ···BTSグッズ種類···その他人気グループ···BTSグッズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/manufacture159741.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate362248.html
http://narcologia.ru/goods/tenet504763.html
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