BTS 防弾少年団 JUNGKOOK ジョングク　フォトカード トレカ RUN

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BTSRUNINEEDUJapaneseVer通常盤 初回盤 付属トレカジョングク3枚目のINEEDUのカードは握手会で直接ジョングクから手渡ししてもらったカードです。スリーブ＋硬質ケースに入れ、防水対策をして発送させて頂きます。大切にフォトフォルダーに入れて保管していましたが、保管中や初期からの傷や汚れ、痛みなど御了承と御理解頂ける方でお願い致します。長期保管に理解の無い方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮ください。BTSバンタン防弾少年団ソクジンジンJINユンギSUGAホソクJ-HOPEホビナムジュンRMジミンJIMINテヒョンテテVジョングクJUNGKOOK2ndmuster3rdmuster5thmusterペンミソウルコン君に届くアンカバHEAハピエバLYSSYSloveyourselfspeakyourselffinalヨーロッパEuropeニューヨークNYmemorieswings花様年華butterflydreammemoriesメモリーズトレカフォトカードミニフォトRUN握手会 人気グループ···BTSグッズ種類···その他人気グループ···BTSグッズ種類···その他