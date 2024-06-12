PCエンジン CD-ROM2 SYSTEM本体おまけ付き

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購入前によくお読みください。m(__)mよく読まないで購入されてトラブルになった事があるので見て下さい。m(__)m9月08日夜に今の値段23000円から24000円に戻します。m(__)mPCエンジンCD-ROM2SYSTEMのセットで中古になります。HuカードとCD-ROMソフトで20分ほどプレイしました。セーブできました。動作確認で使用した画面に映っているゲームやモニターは付きません。m(__)mCD-ROMは今年5月にサヤマさんにメンテナンスして頂いた予備機になります。動作確認済みですが年数による黄ばみや汚れやキズがあります。年代物のため、完全な動作保証は致しかねます。セット内容PCエンジン インターフェイスユニット(IFU-30A)PCエンジンコアグラフィックスCD-ROMプレイヤー(CD-R30A)ギア交換済みACアダプター(AD-IF30A)AVケーブルアベニューパッド３SYSTEMCARDVer2.1（このカードではCD-ROMソフトしか遊べません。）おまけ（解説書なし）スーパーシュヴァルツシルト2ラングリッサー難ありスーパーシステムカード注意点システムカードは浅めに差し込んだほうが写りやすいです。オマケのスーパーシステムカードは浅く挿し込んでも深く挿し込んでも白く映ります。浅く挿し込んであるポイントでのみ映ります。コツがいります。他にも出品する予定なので入札されたら即取り消します。m(__)mオマケはあくまでオマケなので過度の期待はしないでください。m(__)mご理解のうえご購入を宜しくお願いいたします。注意事項：細かい所など見逃しあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)mここ大事(*・ω・)つ完全美品をお求めの方、神経質な方の入札はご遠慮ください。商品到着後に受け取り完了の連絡を宜しくお願い致しますm(__)m