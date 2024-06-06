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ファミコンソフト「ガンデック」になります。画像の通り、ソフト、外・内箱、説明書があります。ずっとタンスの奥にあったので状態はいい方かと思いますが、古いものであるため汚れ等はご了承下さい。動作確認については現時点で問題ありません。中古品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other