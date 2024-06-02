MANGO社 AGENDA2015

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MANGO社の毎年出ているアジェンダ、2015年のものですこの年は可愛らしい猫ちゃんがテーマでした見開きで左ページが一週間ぶんの手帳部分になっており、右ページが猫の図案です図案の量は豊富ですアジェンダは多数の作家さんの図案が載っていますので、好みではない方の物もあるかと思いますヴェロニクさん、エレーヌさん、サモイロフさんなど日本で人気のある作家さんの図案もあります図案はあえて全体が確認できないように撮ってあります、ご了承下さい書き込みなどはしておりませんが、古いものですので多少汚れや傷がございます中古品と理解してくださる方にお譲りします