ベリー ベスト オブ 志ん生12CD +3CD +本 古今亭志ん生 落語CD

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落語CD古今亭志ん生ソフトケース(割れない、省スペース、きれい新品)入り、CDもきれいです。盤面に薄いスレがあるのは再生に問題はありません。別冊解説書等は無し。ベリーベストオブ志ん生12CD1.火焔太鼓、猫の皿2.稽古屋、鰻の幇間、天狗裁き3.三枚起請、たいこ腹、道灌4.唐茄子屋政談、強情灸5.妾馬、あくび指南、幾代餅6.粗忽長屋、替り目、千早振る、鮑のし7.五人廻し、黄金餅、二階ぞめき8.お直し、藁人形9.文違い、淀五郎10.井戸の茶碗、抜け雀11.鈴振り、風呂敷12.らくだ、品川心中 +ラジオ名人寄席①〜③13.淀五郎、強情灸、大山詣り14.火焔太鼓、芝浜、抜け雀15.三年目、搗屋幸兵衛、猫の皿＊同じ演目の「火焔太鼓」「抜け雀」「淀五郎」「強情灸」は、別バージョン(収録年月日違い、まくら違い)ですが、「猫の皿」は同じバージョンです(が、ラジオ名人寄席の方は進行役の玉置宏のナレーション入りです)。 +単行本「三人噺:志ん生・馬生・志ん朝」美濃部美津子(志ん生長女)著 特にダメージは無くきれいです。.バラ売り不可.値引きに関してはプロフを....2点以上(1出品=1点)同時購入でそれぞれ10%オフ 要コメント.#落語CD#古今亭志ん生