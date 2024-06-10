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MAFEX No.091 BLACK PANTHER ブラックパンサー
商品番号 R90183451221
商品名

MAFEX No.091 BLACK PANTHER ブラックパンサー
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引き交渉はご遠慮ください。欠品、破損なし。国内で購入した正規品。箱には細かなキズ等があります。新品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。本体の展示、ポージングはさせず、中身を確認後すぐに箱に戻して保管していました。タバコは吸わない、ペットも飼っていない環境で暗所に保管していました。ダンボールに入れて、すき間には新聞紙等を詰めて、輸送中に破損がないよう丁寧に発送します。水に濡れないように商品はビニール袋に入れて発送します。
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