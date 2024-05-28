坂田栄男　打碁集　3冊セット　囲碁本　打碁本

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商品詳細
本の中身(紙面)はキレイです。写真の通り表紙に傷や剥がれなどがあります。外箱も少し汚れや経年劣化が見られます。1巻の劣化が目立っていたためそちらの写真を3枚目4枚目に載せてます。ご確認ください。バラ売り不可。#坂田栄男 #打碁#打碁集#囲碁
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http://narcologia.ru/goods/smear190304.html
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JChere mercari Proxy Service: 坂田栄男 打碁集 3冊セット
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