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アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション PS5版
商品番号 E59256532478
商品名

アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション PS5版
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 24,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。勢いで買ったものの想像以上にサイズが大きかったので手放します。定価+販売手数料+送料で設定しています。【プレミアムコレクターズエディション同梱内容】数多くの特典が同梱された「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」コレクターズエディションに、『AC「NIGHTFALL」スタチュー』が格納できる「ガレージ」ジオラマフィギュアをセットにした国内エビテン専売商品です。1.「ガレージ」ジオラマフィギュア（全高32cm）2.「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」（PS4）ゲームソフト3.AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）4.アートブック（ハードカバー仕様/48P）5.デジタルサウンドトラック6.スチールブック7.ロゴピンズセット8.オリジナルステッカーセットアーマードコア6アーマード・コア
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