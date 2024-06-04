希少！2003年ダッジラムバン　サービスマニュアル

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商品詳細
クライスラー製のラムバン2003年最終型のサービスマニュアルになります。アメリカより取り寄せましたので、全て英語です。駆動系や配線図等詳しく載ってます。当時物の古い物ですが、中のダメージはほとんどなく、普通に読める状態です。アメ車の事業者の方、DIYで整備される方いかがですか？
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