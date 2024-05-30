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【美品】香炉　青銅　銅器　丸型　置物　インテリア　骨董品　日本　工芸品　美術品
商品番号 K81947563489
商品名

【美品】香炉　青銅　銅器　丸型　置物　インテリア　骨董品　日本　工芸品　美術品
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 19,018 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しい装飾模様が、緻密に鋳抜かれている青銅香炉です。未使用品です。#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。高岡銅器　獅子蓋　象耳　青銅製　蝶　伝統工芸　美術品　鋳物　工芸品　置物　インテリア　骨董品　香炉　瑞峰堂　三足　南部鉄器　アンティーク　ヴィンテージ金銅仏像　金属工芸　現代アート　JapaneseantiquebronzeCenser　incenseburner　beautifulbronze　玉川堂　龍文堂　古伊万里　九谷　華道　茶道　煎茶道具　香炉　香道具　仏像　煎茶道具　茶器　香蘭社　七宝焼　景泰藍　アート　お洒落　海岸風　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　フランス　北欧　暮らしの道具店　アクタス　MoMA　2516011262
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