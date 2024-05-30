【美品】香炉　青銅　銅器　丸型　置物　インテリア　骨董品　日本　工芸品　美術品

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香炉 - 癒しと高い芸術性 - 高岡銅器 - 1 - 伝統工芸 - 贈答ギフト記念品

美しい装飾模様が、緻密に鋳抜かれている青銅香炉です。未使用品です。#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。高岡銅器 獅子蓋 象耳 青銅製 蝶 伝統工芸 美術品 鋳物 工芸品 置物 インテリア 骨董品 香炉 瑞峰堂 三足 南部鉄器 アンティーク ヴィンテージ金銅仏像 金属工芸 現代アート JapaneseantiquebronzeCenser incenseburner beautifulbronze 玉川堂 龍文堂 古伊万里 九谷 華道 茶道 煎茶道具 香炉 香道具 仏像 煎茶道具 茶器 香蘭社 七宝焼 景泰藍 アート お洒落 海岸風 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス 北欧 暮らしの道具店 アクタス MoMA 2516011262