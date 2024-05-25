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商品詳細
2023/1/22にAmazonサイトで抽選に当選したので購入し外箱（段ボール）を開封したのみです。本体は開梱していません。開梱封シールは元からなかったはずです。中身をみていないのですが保証もおそらく残っているのではないでしょうか。引越し時に梱包した写真の状態です。仕事が忙しくてゲームをする時間が全然ないのでこの機会にどなたかお探しの方にお譲りいたします。「プレイステーション5CFI-1200A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5PlayStation5通常版ディスクドライブ搭載モデル※すり替え防止の為、返品は一切お受け致しません。
http://narcologia.ru/goods/troupe899011.html
http://narcologia.ru/goods/tenet995763.html
http://narcologia.ru/goods/providence234194.html
新品未開封未使用 SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ
新品未開封未使用 SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ
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