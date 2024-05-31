ヴィンテージ額縁絵画アート作品壁掛け金ゴールド赤片付けででてきました古い額縁です。ゴールドと赤のベルベッドが重厚な雰囲気で素敵です^^年代物ですので傷などございます。アンティークヴィンテージなどにご理解いただける方のご購入お待ちしております。また、表面カバーとして太平化学製品株式会社のタイクリアーも一緒に保管されておりましたのでおつけします。剥離紙が少しめくれています。新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。おおよそのサイズ額外側53×45×6.5cm内側の窓部分34×26cm素人の採寸ですので少々の誤差はご容赦ください。用途···キャンバス置き方···壁掛けアンティークビンテージレトロ昭和壁飾り美術美術品作品インテリア水彩油彩アクリル写真2F



ヴィンテージ 額縁 絵画 アート 作品 壁掛け 金 ゴールド 赤-



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