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アートフレーム 落ち穂拾い ジャン＝フランソワ・ミレー クリスタルピクチャー
商品番号 U71307331775
商品名

アートフレーム 落ち穂拾い ジャン＝フランソワ・ミレー クリスタルピクチャー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 9,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...額縁入り主題...風景・海景#舶来堂額絵にて他シリーズも展開しております。◆アクリル樹脂を立体的にコーティングし、透明感のあるクリスタルのような輝きを放つアートパネルです。見る角度によりキラキラと光を反射し、飽きさせない美しさがあります。ご自宅に、店舗の飾り付けにと用途は自由自在です。エントランス、リビングを華やかにクールに彩ります。背面には紐やフックをかける金具がございます。また、立て掛けてお使いいただく事ができます。・新品ですが輸入品の為、商品到着時に若干の小傷、汚れ、塗装のムラ等ある場合が御座います。予めご了承くださいます様宜しくお願い致します。※プロフィール確認をお願いいたします。【寸　法】　W60.5×H80cm【仕　様】　角度によって光が反射する3Dアート【材　質】　レジン・パネル・MDF・アイアンメッキフレーム※背面の仕様はアイテムにより異なります。※ご使用モニターの発色具合により　実際のものと色が異なる場合がございます。※新品ですが輸入品の為、商品到着時に　若干の小傷、汚れ、塗装のムラ等ある場合が御座います。　予めご了承くださいます様宜しくお願い致します。【製造国・ブランド等】　中国クリスタルピクチャーケイトモスマリリンモンローオードリーヘップバーンアンディ・ウォーホルキース・ヘリングイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イスインテリア猫脚輸入家具　輸入雑貨小椅子イタリア家具　イタリア製雑貨ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココ白家具　姫系ナイトテーブル　チェスト　サイドテーブルリビング　ベッドルーム照明　お花　綺麗　お洒落　カワイイ高級家具　高級雑貨インテリア家具　インテリア雑貨天使　エンゼル　エンジェルオブジェ　置物ローラアシュレイプリンセスハウスイギリスアンティーク家具　パリイタリア製家具シチリア　地中海　南欧モダン　ホテルスタイルホテルライク143-103
http://narcologia.ru/goods/monophonic657712.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly497784.html
http://narcologia.ru/goods/capitation465308.html
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