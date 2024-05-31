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- アートフレーム 落ち穂拾い ジャン＝フランソワ・ミレー クリスタルピクチャー
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商品詳細
形式...額縁入り主題...風景・海景#舶来堂額絵にて他シリーズも展開しております。◆アクリル樹脂を立体的にコーティングし、透明感のあるクリスタルのような輝きを放つアートパネルです。見る角度によりキラキラと光を反射し、飽きさせない美しさがあります。ご自宅に、店舗の飾り付けにと用途は自由自在です。エントランス、リビングを華やかにクールに彩ります。背面には紐やフックをかける金具がございます。また、立て掛けてお使いいただく事ができます。・新品ですが輸入品の為、商品到着時に若干の小傷、汚れ、塗装のムラ等ある場合が御座います。予めご了承くださいます様宜しくお願い致します。※プロフィール確認をお願いいたします。【寸 法】 W60.5×H80cm【仕 様】 角度によって光が反射する3Dアート【材 質】 レジン・パネル・MDF・アイアンメッキフレーム※背面の仕様はアイテムにより異なります。※ご使用モニターの発色具合により 実際のものと色が異なる場合がございます。※新品ですが輸入品の為、商品到着時に 若干の小傷、汚れ、塗装のムラ等ある場合が御座います。 予めご了承くださいます様宜しくお願い致します。【製造国・ブランド等】 中国クリスタルピクチャーケイトモスマリリンモンローオードリーヘップバーンアンディ・ウォーホルキース・ヘリングイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イスインテリア猫脚輸入家具 輸入雑貨小椅子イタリア家具 イタリア製雑貨ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココ白家具 姫系ナイトテーブル チェスト サイドテーブルリビング ベッドルーム照明 お花 綺麗 お洒落 カワイイ高級家具 高級雑貨インテリア家具 インテリア雑貨天使 エンゼル エンジェルオブジェ 置物ローラアシュレイプリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリイタリア製家具シチリア 地中海 南欧モダン ホテルスタイルホテルライク143-103
http://narcologia.ru/goods/monophonic657712.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly497784.html
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