新品 Xbox One XBOX ONE + KINECT (D…

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商品詳細
MicrosoftXboxOneXBOXONE+KINECT(DAYONEED)新品 未開梱 です。生産完了の新品はレアです中身の確認もしてないので購入時のシールもついたままです。四角に少し劣化の凹みがあります。古い物なので自己責任で分かる方の購入をお願い致します。主な同梱内容物XboxOne本体XboxOneKinectセンサーXboxOneワイヤレスコントローラーXboxOneボイスチャットヘッドセットハイスピードHDMIケーブルACアダプター電源コード取扱説明書一式単3形乾電池(試供品)ゲーム：『タイタンフォール』、『Kinectスポーツライバルズ』、『DANCECENTRALSPOTLIGHT』XboxOne発売記念実績「XboxOne+Kinect(DayOneエディション)」はXboxOneの発売を記念したスペシャルエディションです。color:BLACKゲーム機本体種類:XboxOneポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Microsoft
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