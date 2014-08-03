日本陸軍 佐官用 指揮刀

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商品詳細
プロフィールを確認の上、納得された方のみご購入ください。素人検品ですので、画像等での確認を宜しくお願い致します。錆び等ございます。刀の出し入れがスムーズに行えません。破損などの恐れがある為、拭きあげ程度しか清掃はいたしません。破損などの恐れがある為、発送後の返品、返金は一切受け付けておりませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis38544.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic585437.html
http://narcologia.ru/goods/septet167419.html
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