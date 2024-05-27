C102 st.BREAK 新訂 新しい作画 沓名健一 山下清悟 原画集

C102st.BREAK新訂新しい作画沓名健一山下清悟沓名塾作画集原画集アニメーターコミケC102で配布された新訂新しい作画になります。予備に購入した分を出品します。新品未使用で大事に持ち帰りましたが、サークル手渡し頒布のため当初からある細かなスレなどあるかもしれませんがその点ご了承くださいませ。76p/ラフ画/原画集/グレンラガン、ナルト、魔法遣いに大切なこと、鉄腕バーディー、マクロスF、他新訂新しい作画/沓名塾沓名健一山下清吾



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