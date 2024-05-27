Oxford Reading Tree　オックスフォード リーディング ツリー

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商品詳細
オックスフォードリーディングツリー Stage5…６冊Stage6…６冊Stage7…６冊Stage8…６冊Stage9…６冊合計30冊のセットです。日本語ガイドブックもついてます。それぞれのCDはケースに入れてあります。Stage5〜7は使用しておりますが、書き込みなどなく、きれいな状態だと思います。Stage8.9は未使用です。
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