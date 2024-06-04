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マリオコントローラー クラブニンテンドー
商品番号 D81591133208
商品名

マリオコントローラー クラブニンテンドー
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 8,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは私が応募して手に入れたクラブ任天堂限定のマリオのデザインコントローラーです。未使用か確認するために中を覗きましたが、結束バンドが止まっていたため新品未使用として出品します。任天堂からのメッセージペーパーもつけます。返品不可よろしくお願いします。club　NINTENDOmario　controllerGAME　cube
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