マリオコントローラー クラブニンテンドー

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商品詳細
こちらは私が応募して手に入れたクラブ任天堂限定のマリオのデザインコントローラーです。未使用か確認するために中を覗きましたが、結束バンドが止まっていたため新品未使用として出品します。任天堂からのメッセージペーパーもつけます。返品不可よろしくお願いします。club NINTENDOmario controllerGAME cube
http://narcologia.ru/goods/ambassador276106.html
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