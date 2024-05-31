総合資格学院 2級建築士 参考書 問題集 法令集 令和4年版

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商品詳細
令和４年度総合資格学院２級建築士二級建築士テキスト問題集トレイントレーニング参考書法令集令和4年版【商品説明】令和４年度総合資格学院２級建築士二級建築士テキスト問題集トレイントレーニングです。配布された模擬テストなどのプリント付きです。※法令集のみ2021年度（令和3年度）のもので、インデックスシールを貼っています。アンダーラインの引き方見本を参考に60ページまでてすが、アンダーラインをひいております。2枚目、3枚目のお写真でご確認ください。※写真にあるものが全てとなります。
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