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田淵行男 写真集 大雪の蝶 希少　他にもセット出品あります
商品番号 K56991615704
商品名

田淵行男 写真集 大雪の蝶 希少　他にもセット出品あります
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 11,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

田淵行男さんの写真集大雪の蝶です。他にもセットで出品していますので、宜しくお願いします。自宅の書庫に大切に保管していましたが、非常に年代本のため、ところどころシミがあります（イメージは写真4枚目です。）中身（写真）には、シミがついていないので、綺麗です。〜内容〜◇大雪の蝶　昭和53年10月30日　朝日新聞社初版本〜他の出品〜◇山の季節昭和44年5月30日　朝日新聞社◇浅間・八ヶ岳　麓からの山昭和49年9月30日　朝日新聞社◇安曇野挽歌昭和57年7月10日　朝日新聞社◇北ア展望昭和41年6月30日　朝日新聞社◇安曇野の蝶　山の絵本昭和58年4月25日　講談社古書のため、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。破れなどはありません。どうぞ宜しくお願いします。YukioTabuchi(June4,1905-May30,1989)wasamountainphotographerandaresearcherofalpinebutterflies.Heisaherotoallinsectenthusiasts.ThisisaphotocollectioncapturingbutterfliesinhabitingtheDaisetsuzanMountainsinHokkaido,Japan,overmanyyears.Itholdssignificantrarity
http://narcologia.ru/goods/slide619987.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion432178.html
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