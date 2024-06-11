Bacchus エレキギター

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バッカス BACCHUS BLP-BP/R BL-B エレキギター

Bacchusのエレキギターです。メルカリで中古にて購入したしましたが弾く機会がないため、出品致します。購入して1ヶ月程しか弾いていなかったため、比較的綺麗な状態かと思います。弦は錆びてきているので使えないものだと考えてくださいギター用のソフトケースがないため、ベース用のソフトケースに入れ、プチプチ梱包をしダンボールに入れて発送予定です。赤色レッド