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Bacchus エレキギター
商品番号 E16401462145
商品名

Bacchus エレキギター
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bacchusのエレキギターです。メルカリで中古にて購入したしましたが弾く機会がないため、出品致します。購入して1ヶ月程しか弾いていなかったため、比較的綺麗な状態かと思います。弦は錆びてきているので使えないものだと考えてくださいギター用のソフトケースがないため、ベース用のソフトケースに入れ、プチプチ梱包をしダンボールに入れて発送予定です。赤色レッド
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