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【完品】ニンテンドー　ゲームボーイミクロ　ファミコンカラー
商品番号 A56874898255
商品名

【完品】ニンテンドー　ゲームボーイミクロ　ファミコンカラー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーゲームボーイミクロファミコンカラー購入してから30回程度遊んでおります充電等も問題ありません【付属品】　ゲームボーイミクロ本体　充電器　説明書　純正巾着袋　箱他に気になることがあればご連絡ください#任天堂#Nintendo#ゲームボーイミクロ#ゲームボーイアドバンス#ファミコン
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