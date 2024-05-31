【完品】ニンテンドー　ゲームボーイミクロ　ファミコンカラー

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商品詳細
ニンテンドーゲームボーイミクロファミコンカラー購入してから30回程度遊んでおります充電等も問題ありません【付属品】 ゲームボーイミクロ本体 充電器 説明書 純正巾着袋 箱他に気になることがあればご連絡ください#任天堂#Nintendo#ゲームボーイミクロ#ゲームボーイアドバンス#ファミコン
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