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ENHYPEN ヒスン アンケートトレカ
商品番号 U80202314381
商品名

ENHYPEN ヒスン アンケートトレカ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENWORLDTOUR閲覧有難うございます。MANIFESTOツアーのアンケートに答え、1000人限定に当たるアンケートトレカです。届いた時からスリーブに入れトレカファイルに入れて保管していました。韓国製品の物なので初期傷は多少ございますが目立たず気にならない程度です。即購入◎値下げ交渉◎防水加工・折れ曲がり防止をして発送させていただきます。
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