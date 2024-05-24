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ウクレレ　a Nue Nue
商品番号 B22184427070
商品名

ウクレレ　a Nue Nue
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げします】価格指定で買いたい方が複数名おられますが少し低すぎるのでその中間を切った価格まで下げさせていただきます)お早めにご検討下さい。aNueNueのウクレレONN-SLSC本体スプルース　コアはアカシア傷、汚れはいっさいありません。【購入証明書が出て来たので品番追加と購入時期訂正しました。写真最後に商品説明も添付しました】2020年11月ウクレレ専門店　ウクレレプラネットで　6万円弱で購入。今も販売継続のモデルです。メーカーのホームページから最後の写真にその仕様を写しています。ウクレレは初めてでしたが、ギターと同じく音、品質の良いもので始めるべきとその気でしたが、ギターとは違い自分にはちょっと合わず挫折し、数回使ったまま使わず保管する事になってしまいました。中級者までじゅうぶん使えるもので、音、質感は良いと思います。その時買った、教則本、スタンド、弦スペアもお付けします。
http://narcologia.ru/goods/reboot362036.html
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