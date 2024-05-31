M3958●江戸明治和本等＞都名産記（菅巽行）文久元年 稀書往来物



M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ... M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ...



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和本明治12年（1879）文例集往来物「鼇頭類語作文五百題」2冊/福島順則 ... 和本明治12年（1879）文例集往来物「鼇頭類語作文五百題」2冊/福島順則 ...



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往来物 往来物

●江戸明治和本●都名産記（菅巽行）【判型】折本1帖。縦252粍。【作者】菅巽行作・書。【年代等】文久元年秋作・書。【備考】分類「往来物」。『都名産記』は京都各地の名産品を列記した往来物。「此山城の国と申はかしこくも、帝の都せさせ給へる土地なれは、四方の中央にして寒暖の偏なく、土厚して水至て清らかなれは、自ら人のこゝろも優しく…」と筆を起こして、まず京の風土・風俗について述べ、続いて、鴨川の鮎から祇園の香煎まで他国に勝る京の名産の数々を、適宜、由来に触れながら紹介する。1折（2頁）に大字・2行・無訓で記す。★原装・状態良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。