ASTRO ムンビン　gate6 ウェルカムパック　名札　トレカ

ご覧いただきありがとうございます。ウェルカムパックに入っていた名札のマグネットです。未開封ですが、袋に汚れが付いている箇所がありす。名札自体は綺麗です。※出品迷っているため出品取り止める場合もございます。※海外製品のため初期傷等ある場合がございます。※何かご不明な点、要望などがございましたら、お気軽にコメントください。※家での素人保管ですので、そちらをご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。⭕️即購入可⭕️まとめ割り引きあり⭕️値下げ交渉可 ⇨お値段ご提示お願いします⭕️ペット・喫煙者なし



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